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Глава Гидрометцентра РФ предупредил дончан о сильных дождях и ураганном ветре 27 июня

27 июня 2023, 13:45
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Глава Гидрометцентра РФ предупредил дончан о сильных дождях и ураганном ветре 27 июня
В Ростовской области 27 июня ожидаются сильные дожди и опасный ветер скоростью до 25 метров в секунду, об этом изданию Lenta сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, накануне синоптики СК УГМС по Ростовской области предупредили дончан об обильных дождях, сильном ветре и гради, которые ожидаются в регионе вплоть до 28 июня.

Только за минувшие сутки в Ростове выпало 20 миллиметров осадков, а также град. Улицы города ночью оказались затоплены, а из-за плотной стены дождя видимость на дорогах снизилась в несколько раз.

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Сегодня, 27 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что дончанам следует приготовиться к очередному ливню. По его словам, обильные дожди обрушатся сразу на три региона — Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Калмыкию.

«Там даже усиление ветра до 25 метров в секунду. Это опасно», — уточнил синоптик.

Ранее в Ростове спасли местного жителя от утопления в яме.

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