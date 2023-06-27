Глава Гидрометцентра РФ предупредил дончан о сильных дождях и ураганном ветре 27 июня

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Напомним, накануне синоптики СК УГМС по Ростовской области предупредили дончан об обильных дождях, сильном ветре и гради, которые ожидаются в регионе вплоть до 28 июня.
Только за минувшие сутки в Ростове выпало 20 миллиметров осадков, а также град. Улицы города ночью оказались затоплены, а из-за плотной стены дождя видимость на дорогах снизилась в несколько раз.
Сегодня, 27 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что дончанам следует приготовиться к очередному ливню. По его словам, обильные дожди обрушатся сразу на три региона — Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Калмыкию.
«Там даже усиление ветра до 25 метров в секунду. Это опасно», — уточнил синоптик.
Ранее в Ростове спасли местного жителя от утопления в яме.