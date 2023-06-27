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Глава Росгвардии Золотов допустил участие западных спецслужб в мятеже в Ростове

27 июня 2023, 11:25
Фото: сайт Кремля
Глава Росгвардии Золотов допустил участие западных спецслужб в мятеже в Ростове
Подготовка к вооруженному мятежу в России, в том числе Ростове-на-Дону, могла проходить при участии западных спецслужб, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, что на прошедших выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Ситуацию удалось разрешить путем переговоров и бойцы вернулись в полевые лагеря.

«Есть вероятность, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы — мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», — пишут «Ведомости» со ссылкой на комментарий Золотова по этой ситуации.

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Он добавил, что работа силовых структур 24 июня была великолепной.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня#Происшествие#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#ЧВК "Вагнер"#18+
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