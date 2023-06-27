Глава Росгвардии Золотов допустил участие западных спецслужб в мятеже в Ростове

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Напомним, что на прошедших выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Ситуацию удалось разрешить путем переговоров и бойцы вернулись в полевые лагеря.
«Есть вероятность, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы — мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», — пишут «Ведомости» со ссылкой на комментарий Золотова по этой ситуации.
Он добавил, что работа силовых структур 24 июня была великолепной.
Ранее стало известно, чем занимается Шойгу после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону