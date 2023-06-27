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Глава Росгвардии Золотов высоко оценил работу силовиков во время мятежа в Ростове

27 июня 2023, 11:37
Фото: Сайт Кремля
Глава Росгвардии Золотов высоко оценил работу силовиков во время мятежа в Ростове
Глава Росгвардии Виктор Золотов высоко оценил работу силовых структур во время военного мятежа в Ростове-на-Дону, об этом сообщили в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT опубликовал фрагменты пресс-подхода главы Росгвардии Виктора Золотова, который рассказал, что во время вооруженного мятежа в Ростове главным приоритетом была защита подступов к Москве. По мнению главы силовой структуры, рассредоточение сил вне «красной точки» могло привести к тому, что силы были бы растрачены напрасно, а ЧВК «Вагнер» добралась бы до столицы с минимальным сопротивлением.

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Несмотря на то, что Москва была в высоком приоритете защиты, Золотов высоко оценил работу силовых структур, назвав ее великолепной.

Ранее стало известно, что в Ростовской области укрепят меры гражданской обороны после мятежа 24 июня в Ростове. Напомним, на минувших выходных ЧВК «Вагнер» вошла в город без какого-либо сопротивления и заняла штаб ЮВО в центре города, осев там практически на сутки.

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