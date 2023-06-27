Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Telegram-канал SHOT опубликовал фрагменты пресс-подхода главы Росгвардии Виктора Золотова, который рассказал, что во время вооруженного мятежа в Ростове главным приоритетом была защита подступов к Москве. По мнению главы силовой структуры, рассредоточение сил вне «красной точки» могло привести к тому, что силы были бы растрачены напрасно, а ЧВК «Вагнер» добралась бы до столицы с минимальным сопротивлением.
Несмотря на то, что Москва была в высоком приоритете защиты, Золотов высоко оценил работу силовых структур, назвав ее великолепной.
Ранее стало известно, что в Ростовской области укрепят меры гражданской обороны после мятежа 24 июня в Ростове. Напомним, на минувших выходных ЧВК «Вагнер» вошла в город без какого-либо сопротивления и заняла штаб ЮВО в центре города, осев там практически на сутки.