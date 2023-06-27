Telegram-канал SHOT опубликовал фрагменты пресс-подхода главы Росгвардии Виктора Золотова, который рассказал, что во время вооруженного мятежа в Ростове главным приоритетом была защита подступов к Москве. По мнению главы силовой структуры, рассредоточение сил вне «красной точки» могло привести к тому, что силы были бы растрачены напрасно, а ЧВК «Вагнер» добралась бы до столицы с минимальным сопротивлением.