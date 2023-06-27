«Говорили матом»: Лукашенко рассказал, как уговорил Пригожина уйти из Ростова

Он добавил, что на Пригожина очень влияли те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел смерти бойцов на фронте. По данным «РБК», Лукашенко предупредил собеседника о подготовке белорусской бригады к переброске для защиты Москвы и о том, что до столицы Пригожин не дойдет.