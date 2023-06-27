«Говорили матом»: Лукашенко рассказал, как уговорил Пригожина уйти из Ростова

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и военной техникой прибыл в Ростов-на-Дону. В отношении него сразу же возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
Разрешить ситуацию помогли переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко, после чего бойцы ЧВК вернулись в полевые лагеря. Теперь глава государства рассказал, как проходили переговоры.
«Созвониться помогли замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Первые 30 минут с Пригожиным говорили только матом, таких слов было в 10 раз больше, чем нормальной лексики», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Лукашенко.
Он добавил, что на Пригожина очень влияли те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел смерти бойцов на фронте. По данным «РБК», Лукашенко предупредил собеседника о подготовке белорусской бригады к переброске для защиты Москвы и о том, что до столицы Пригожин не дойдет.
«Долго я его убеждал. И в конце сказал: „Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву“, — цитирует слова Лукашенко издание.
После этого разговора бойцы ЧВК вместе с техникой стали покидать Ростов.