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Posted 27 июня 2023, 09:47

Published 27 июня 2023, 09:47

Modified 27 июня 2023, 10:11

Updated 27 июня 2023, 10:11

Колонна ЧВК «Вагнер» произвела первые выстрелы еще до Ростова, в поселке Рассвет

Колонна ЧВК «Вагнер» произвела первые выстрелы еще до Ростова, в поселке Рассвет

27 июня 2023, 09:47
Фото: rostovgazeta.ru. Колонна ЧВК «Вагнер» произвела первые выстрелы еще до Ростова, в поселке Рассвет
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Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня
До того, как бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону 24 июня, колонна прошла через поселок Рассвет, где местные жители услышали первые выстрелы, пишет 161.ру.

До того, как бойцы ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин вошли в Ростов-на-Дону ранним утром 24 июня, их колонна прошла через поселок Рассвет. По информации издания, там же местные жители услышали первые выстрелы. Как уверяют очевидцы, бойцы ЧВК установили систему ПВО возле гостиницы Family Hotel. Система якобы была готова к применению. При этом в небе над Рассветом летали боевые вертолеты, но не атаковали «музыкантов». Система ПВО, по словам местных жителей крутилась, но по вертолетам не стреляла. Выстрел, дескать, прозвучал один раз, в сторону от поселка, когда вертолетов небе уже не было

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По уверениям другого очевидца, стрельба началась внезапно и продолжалась около одной-двух минут, но в кого или во что стреляли, неизвестно. На рассвете вагнеровцы покинули поселок и направились в Ростов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает себя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина героями после событий в Ростове-на-Дону.

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#Елена Янкевич#Ростов-на-Дону#ПВО#Стрельба#Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня#Минобороны#Пулеметы
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