Колонна ЧВК «Вагнер» произвела первые выстрелы еще до Ростова, в поселке Рассвет

До того, как бойцы ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин вошли в Ростов-на-Дону ранним утром 24 июня, их колонна прошла через поселок Рассвет. По информации издания, там же местные жители услышали первые выстрелы. Как уверяют очевидцы, бойцы ЧВК установили систему ПВО возле гостиницы Family Hotel. Система якобы была готова к применению. При этом в небе над Рассветом летали боевые вертолеты, но не атаковали «музыкантов». Система ПВО, по словам местных жителей крутилась, но по вертолетам не стреляла. Выстрел, дескать, прозвучал один раз, в сторону от поселка, когда вертолетов небе уже не было