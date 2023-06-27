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Posted 27 июня 2023, 08:07

Published 27 июня 2023, 08:07

Modified 27 июня 2023, 08:12

Updated 27 июня 2023, 08:12

Лукашенко сделал заявление после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону

Лукашенко сделал заявление после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 08:07
Фото: сайт Кремля. Лукашенко сделал заявление после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал события на юге России, в том числе Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами и военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего возбудили уголовное дело о военном мятеже. В ходе переговоров удалось добиться того, что все бойцы вернулись в полевые лагеря.

Теперь по факту случившегося высказался Лукашенко и заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге РФ.

«Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — пишет канал со ссылкой на слова президента.

Отмечается, что он отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.

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