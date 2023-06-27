Лукашенко сделал заявление после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами и военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего возбудили уголовное дело о военном мятеже. В ходе переговоров удалось добиться того, что все бойцы вернулись в полевые лагеря.