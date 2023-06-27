Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами и военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего возбудили уголовное дело о военном мятеже. В ходе переговоров удалось добиться того, что все бойцы вернулись в полевые лагеря.
Теперь по факту случившегося высказался Лукашенко и заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге РФ.
«Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — пишет канал со ссылкой на слова президента.
Отмечается, что он отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.