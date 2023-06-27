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Лукашенко заявил, что ситуацию с мятежом Пригожина в Ростове упустили

27 июня 2023, 10:47
Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил, что ситуацию с мятежом Пригожина в Ростове упустили
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров, которые помогли разобраться с конфликтом в России. С обращением к своему народу он выступил 27 июня.

По словам президента Республики Беларусь, он привел армию страны в полную боевую готовность после того, как узнал об инцидентах произошедших в Ростове-на-Дону. Лукашенко отметил, что многие белорусы переживали за Россию и были недовольны происходящим. Кроме того, президент заявил, что он хочет пояснить позицию и принятые решения в свете «последних вбросов и инсинуаций», которые появляются в СМИ.

Лукашенко заявил, что в ситуации с разрешением конфликта «не было героев» и что столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Он заявил, что нужно избегать культа героя и не пытаться создавать образы героев из Путина, Пригожина или из него самого. «Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — пояснил Лукашенко.

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Президент Белоруссии подчеркнул, что угроза нового глобального конфликта «еще никогда не была так близка, как сегодня». Он отметил, что белорусская армия готова защищать свою страну, и ему нужно не только заботиться о безопасности своего народа, но и принимать меры для предотвращения возможной угрозы международной безопасности.

Ранее с обращением к российским гражданам выступил Владимир Путин, в ходе которого заявил, что вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону был бы подавлен в любом случае.

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