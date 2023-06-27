Лукашенко заявил, что в ситуации с разрешением конфликта «не было героев» и что столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Он заявил, что нужно избегать культа героя и не пытаться создавать образы героев из Путина, Пригожина или из него самого. «Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — пояснил Лукашенко.