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Мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня

27 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI
Мужчина умер на улице в центре Ростова-на-Дону утром 27 июня
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 27 июня, на улице скончался мужчина, сообщили СМИ.

Происшествие случилось на пересечении Ворошиловского и Станиславского. На тротуаре упал мужчина и перестал подавать признаки жизни.

По информации издания Bloknot-Rostov, пешеход скончался по неизвестной причине. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее прохожий испугался дорожной аварии и умер в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая.

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