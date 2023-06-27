Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Происшествие случилось на пересечении Ворошиловского и Станиславского. На тротуаре упал мужчина и перестал подавать признаки жизни.
По информации издания Bloknot-Rostov, пешеход скончался по неизвестной причине. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее прохожий испугался дорожной аварии и умер в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая.