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Несколько машин утонули в Ростове-на-Дону во время ливня 27 июня

27 июня 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подтопило несколько автомобилей из-за начавшегося ливня, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что ливень начался еще в понедельник вечером и продолжился ночью. Это привело к подтоплению ряда дорог.

Так, скрылась под водой проезжая часть на улице Шеболдаева. По словам горожан, из-за этого затопило сразу несколько автомобилей.

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Пользователи в комментариях написали, что в Ростове в последнее время происходит большое количество негативных событий. Также стало известно о спасении мужчины, который провалился в огромную затопленную яму на дороге.

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