Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Напомним, что ливень начался еще в понедельник вечером и продолжился ночью. Это привело к подтоплению ряда дорог.
Так, скрылась под водой проезжая часть на улице Шеболдаева. По словам горожан, из-за этого затопило сразу несколько автомобилей.
Пользователи в комментариях написали, что в Ростове в последнее время происходит большое количество негативных событий. Также стало известно о спасении мужчины, который провалился в огромную затопленную яму на дороге.