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Первый донской спутник запустили в космос 27 июня

27 июня 2023, 13:00
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Первый донской спутник запустили в космос 27 июня
Первый спутник, разработанный в Ростовской области, отправился в космос, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Во вторник, 27 июня, в 14.43 мск губернатор Ростовской области объявил, что первый донской спутник запустили в космос несколько минут назад.

ArcCube-01 преодолел атмосферу с ракетой «Союз-2.1б», отправленной в космос с «Восточного». Аппарат ожидал запуска почти два года.

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Для того, чтобы отправить спутник в космос, ростовские школьники предложили несколько собственных идей по полезной нагрузке. Запуск ArcCube-01 поможет юным разработчикам создать безопасный канал связи для обмена защищенными сообщениями.

Первый донской спутник запустили в космос 27 июня
Видео: Telegram-канал Василия Голубева

Напомним, вместе с ArcCube-01 на орбиту отправились еще 40 спутников из разных стран мира.

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