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Во вторник, 27 июня, в 14.43 мск губернатор Ростовской области объявил, что первый донской спутник запустили в космос несколько минут назад.
ArcCube-01 преодолел атмосферу с ракетой «Союз-2.1б», отправленной в космос с «Восточного». Аппарат ожидал запуска почти два года.
Для того, чтобы отправить спутник в космос, ростовские школьники предложили несколько собственных идей по полезной нагрузке. Запуск ArcCube-01 поможет юным разработчикам создать безопасный канал связи для обмена защищенными сообщениями.