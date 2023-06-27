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Плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда 2 июля

27 июня 2023, 17:01
Фото: Unsplash
Плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда 2 июля
В Таганроге плавучий причал начнет принимать туристические лайнеры уже 2 июля, об этом сообщил замдиректора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», начальник Азовского управления Михаил Ожередов.

Портал «Интерфакс. Туризм» со ссылкой на Михаила Ожередова объявил, что плавучий причал морского порта «Таганрог» собирается принять первый пассажирский лайнер 2 июля.

Плавучий причал в Таганроге примет первое судно 2 июля
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К настоящему времени причал уже установили и подвели, осталось установить якорную систему, чтобы в июле начался прием пассажирских судов. Причал сможет обслуживать как крупные круизные теплоходы, так и мелкие суда, а зимой конструкцию будут демонтировать по завершению сезона летней навигации.

Ранее в Ростовской области поделились планами по обустройству плавучих причалов в станицах Багаевской, Кочетковской и хуторе Пухляковском.

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