Плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда 2 июля

К настоящему времени причал уже установили и подвели, осталось установить якорную систему, чтобы в июле начался прием пассажирских судов. Причал сможет обслуживать как крупные круизные теплоходы, так и мелкие суда, а зимой конструкцию будут демонтировать по завершению сезона летней навигации.