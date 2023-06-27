Плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда 2 июля

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Портал «Интерфакс. Туризм» со ссылкой на Михаила Ожередова объявил, что плавучий причал морского порта «Таганрог» собирается принять первый пассажирский лайнер 2 июля.
К настоящему времени причал уже установили и подвели, осталось установить якорную систему, чтобы в июле начался прием пассажирских судов. Причал сможет обслуживать как крупные круизные теплоходы, так и мелкие суда, а зимой конструкцию будут демонтировать по завершению сезона летней навигации.
Ранее в Ростовской области поделились планами по обустройству плавучих причалов в станицах Багаевской, Кочетковской и хуторе Пухляковском.