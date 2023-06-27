Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Напомним, что на выходных в Ростове появилась военная техника, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призывах к вооруженному мятежу. После переговоров все бойцы вернулись в свои полевые лагеря.
Теперь Сергей Макаров рассказал «Говорит Москва», что поддержка президента была 80%. Теперь она выросла до 90%.
«Люди видят в Пригожине не политика, а всадника апокалипсиса — предвестника хаоса. В этом смысле готовы молиться люди на президента: только избавьте нас от всего этого хаоса», — заявил эксперт.