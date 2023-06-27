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После мятежа Пригожина в Ростове-на-Дону рейтинг Путина вырос до 90%

27 июня 2023, 05:21
Фото: 1MI
Рейтинг президента страны Владимира Путина вырос до 90% после произошедших в Ростове-на-Дону событий, сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Напомним, что на выходных в Ростове появилась военная техника, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призывах к вооруженному мятежу. После переговоров все бойцы вернулись в свои полевые лагеря.

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Теперь Сергей Макаров рассказал «Говорит Москва», что поддержка президента была 80%. Теперь она выросла до 90%.

«Люди видят в Пригожине не политика, а всадника апокалипсиса — предвестника хаоса. В этом смысле готовы молиться люди на президента: только избавьте нас от всего этого хаоса», — заявил эксперт.

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