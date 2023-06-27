Путин после событий в Ростове рассказал, сколько государство дало денег ЧВК «Вагнер»

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригнал в Ростов военную технику и стал фигурантом дела о призывах к вооруженному мятежу. Позже в рамках проведенных переговоров бойцы ЧВК вернулись в свои полевые лагеря.