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Путин после событий в Ростове рассказал, сколько государство дало денег ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023, 12:59
Фото: rostovgazeta.ru
Путин после событий в Ростове рассказал, сколько государство дало денег ЧВК «Вагнер»
ЧВК «Вагнер», которая участвовала в военном мятеже в Ростове-на-Дону, получила за год 86 миллиардов рублей, сообщил президент Владимир Путин.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригнал в Ростов военную технику и стал фигурантом дела о призывах к вооруженному мятежу. Позже в рамках проведенных переговоров бойцы ЧВК вернулись в свои полевые лагеря.

Ранее президент назвали предателями организаторов того, что случилось в стране и в частности, в Ростове. Сейчас он уточнил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.

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«Из министерства обороны и госбюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты направили 86,2 миллиарда рублей», — заявил президент.

Он добавил, что вместе с этим компания «Конкорд» (собственник «Вагнера») за год заработала 80 миллиардов рублей.

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