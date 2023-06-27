Путин после событий в Ростове рассказал, сколько государство дало денег ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригнал в Ростов военную технику и стал фигурантом дела о призывах к вооруженному мятежу. Позже в рамках проведенных переговоров бойцы ЧВК вернулись в свои полевые лагеря.
Ранее президент назвали предателями организаторов того, что случилось в стране и в частности, в Ростове. Сейчас он уточнил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.
«Из министерства обороны и госбюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты направили 86,2 миллиарда рублей», — заявил президент.
Он добавил, что вместе с этим компания «Конкорд» (собственник «Вагнера») за год заработала 80 миллиардов рублей.