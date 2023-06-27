Путин заявил, что жители Ростова-на-Дону не были с мятежниками ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин заявил, что жители России, в том числе Ростова-на-Дону, не поддерживали мятежников ЧВК «Вагнер», прозвучало на выступлении на Соборной площади Кремля.