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Путин заявил, что вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону был бы подавлен в любом случае

27 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный мятеж в России, в том числе Ростове-на-Дону, был бы подавлен в любом случае, говорится в обращении к населению.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» с военной техникой пришел в центр Ростова-на-Дону, что стало причиной возбуждения уголовного дела. В ходе переговоров бойцы ЧВК вернулись в свои полевые лагеря.

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Теперь Путин заявил, что мятеж в стране был бы подавлен в любом случае. По его словам, организаторы должны были это понимать, но пошли на преступные действия против страны.

Президент добавил, что организаторы мятежа предали страну и тех, кого втянули в это преступление.

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