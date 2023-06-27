Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» с военной техникой пришел в центр Ростова-на-Дону, что стало причиной возбуждения уголовного дела. В ходе переговоров бойцы ЧВК вернулись в свои полевые лагеря.
Теперь Путин заявил, что мятеж в стране был бы подавлен в любом случае. По его словам, организаторы должны были это понимать, но пошли на преступные действия против страны.
Президент добавил, что организаторы мятежа предали страну и тех, кого втянули в это преступление.