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Путин заявил, что жители Ростова-на-Дону не были с мятежниками ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023, 10:37
Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что жители России, в том числе Ростова-на-Дону, не поддерживали мятежников ЧВК «Вагнер», прозвучало на выступлении на Соборной площади Кремля.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Ситуация разрешилась мирно за счет проведенных переговоров.

В результате все бойцы ЧВК вернулась в полевые лагеря. Теперь президент России Владимир Путин выступил перед теми, кто останавливал мятеж.

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«Вы видели, что армия и народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране», — заявил президент.

Он добавил, что не было допущено жертв среди мирного населения.

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