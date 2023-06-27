Путин заявил, что жители Ростова-на-Дону не были с мятежниками ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Ситуация разрешилась мирно за счет проведенных переговоров.
В результате все бойцы ЧВК вернулась в полевые лагеря. Теперь президент России Владимир Путин выступил перед теми, кто останавливал мятеж.
«Вы видели, что армия и народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране», — заявил президент.
Он добавил, что не было допущено жертв среди мирного населения.