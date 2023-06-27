Путин заявил, что жители Ростова-на-Дону не были с мятежниками ЧВК «Вагнер»

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с военной техникой пришел в Ростов-на-Дону, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Ситуация разрешилась мирно за счет проведенных переговоров.