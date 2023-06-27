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Путин заявил о предотвращении гражданской войны во время мятежа в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 12:34
Фото: rostovgazeta.ru
Путин заявил о предотвращении гражданской войны во время мятежа в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащим удалось предотвратить гражданскую войну в ходе мятежа в России, в том числе Ростове-на-Дону, прозвучало на встрече с военными.

Напомним, что на выходных бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с ее основателем Евгением Пригожиным вошли в Ростов-на-Дону на военной технике. Представители ЧВК покинули город только после проведенных переговоров.

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Теперь президент встретился с военнослужащими, которые останавливали мятеж. Он рассказал, что после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война.

«Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. За это хочу выразить вам слова благодарности», — заявил президент.

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