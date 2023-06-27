Путин заявил о предотвращении гражданской войны во время мятежа в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, что на выходных бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с ее основателем Евгением Пригожиным вошли в Ростов-на-Дону на военной технике. Представители ЧВК покинули город только после проведенных переговоров.
Теперь президент встретился с военнослужащими, которые останавливали мятеж. Он рассказал, что после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война.
«Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. За это хочу выразить вам слова благодарности», — заявил президент.