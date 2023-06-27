Росгвардия в Ростовской области может получить танки

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро и он обсуждался с президентом.
«У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Золотова.
Он добавил, что сроки реализации зависят от финансирования.
Вместе с этим Золотов высоко оценил работу силовых структур во время военного мятежа в Ростове-на-Дону. По его словам, главным приоритетом была защита подступов к Москве.
Напомним, что после мятежа в донской столице рейтинг Путина вырос до 90%.