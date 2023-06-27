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Росгвардия в Ростовской области может получить танки

27 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Росгвардия в Ростовской области может получить танки
В войсках Росгвардии, в том числе в Ростовской области, могут появиться танки и тяжелое вооружение, сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро и он обсуждался с президентом.

«У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Золотова.

Он добавил, что сроки реализации зависят от финансирования.

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Вместе с этим Золотов высоко оценил работу силовых структур во время военного мятежа в Ростове-на-Дону. По его словам, главным приоритетом была защита подступов к Москве.

Напомним, что после мятежа в донской столице рейтинг Путина вырос до 90%.

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