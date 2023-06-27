Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Изначально концерт должен был пройти 9 июня, но его перенесли на 27 число по инициативе певицы, которая травмировала позвоночник. А позже отменить выступление захотела депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Ее не устраивает отношение артистки к СВО.
В итоге СМИ начали писать, что запланированное на 27 июня выступление отменено. Но сама певица опровергла эту информацию и собирается спеть для ростовчан.
На фоне этой ситуации начали появляться в продаже билеты от тех, кто их купил, чтобы сходить на концерт. Они пытаются отбить хоть часть потраченных денег.