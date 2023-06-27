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Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала

27 июня 2023, 14:26
Фото: t.me/darbenina
Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала
В Интернете появились объявления от жителей Ростова-на-Дону о продаже билетов на концерт Дианы Арбениной, вокруг которого произошел скандал, говорится на сайте Avito.

Изначально концерт должен был пройти 9 июня, но его перенесли на 27 число по инициативе певицы, которая травмировала позвоночник. А позже отменить выступление захотела депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Ее не устраивает отношение артистки к СВО.

В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной 27 июня
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В итоге СМИ начали писать, что запланированное на 27 июня выступление отменено. Но сама певица опровергла эту информацию и собирается спеть для ростовчан.

На фоне этой ситуации начали появляться в продаже билеты от тех, кто их купил, чтобы сходить на концерт. Они пытаются отбить хоть часть потраченных денег.

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