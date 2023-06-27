Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала

Изначально концерт должен был пройти 9 июня, но его перенесли на 27 число по инициативе певицы, которая травмировала позвоночник. А позже отменить выступление захотела депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Ее не устраивает отношение артистки к СВО.