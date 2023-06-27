Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В городе испортилась погода и начался сильный ливень, что привело к подтоплениям дорог и тротуаров. В том числе затопило яму, которая находится возле ЦГБ.
Ранее здесь были ограждения, но их смыло потоками воды, поэтому сейчас яму не видно. Из-за этого в нее провалился мужчина.
«Во время потопа возле ЦГБ чуть не утонул парень, его быстро вытащили. Потом в эту же ловушку попали автомобилисты», — написал автор.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места.