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Ростовчане заявили о спасении тонувшего на дороге парня во время ливня 27 июня

27 июня 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону мужчина провалился в глубокую яму на дороге, которую затопило водой, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В городе испортилась погода и начался сильный ливень, что привело к подтоплениям дорог и тротуаров. В том числе затопило яму, которая находится возле ЦГБ.

Ранее здесь были ограждения, но их смыло потоками воды, поэтому сейчас яму не видно. Из-за этого в нее провалился мужчина.

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«Во время потопа возле ЦГБ чуть не утонул парень, его быстро вытащили. Потом в эту же ловушку попали автомобилисты», — написал автор.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места.

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