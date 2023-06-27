Ростовский депутат Водолацкий заявил, что бойцам ЧВК «Вагнер» придется сдать оружие

По его словам, отряды ЧВК «Вагнер», готовые заключить контракт с МО РФ, смогут остаться и продолжить службу на благо родины, однако оставшимся бойцам, собирающимся в Белоруссию, придется сдать оружие. [Прим. редакции — пока речь идет о танках и артиллерии, о личном оружии бойцов ничего не было сказано].