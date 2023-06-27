Ростовский депутат Водолацкий заявил, что бойцам ЧВК «Вагнер» придется сдать оружие

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Портал 1Rnd со ссылкой на интервью депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого заявил, что бойцам ЧВК «Вагнер», не готовым заключить контракт с Минобороны РФ, придется сдать оружие.
По его словам, отряды ЧВК «Вагнер», готовые заключить контракт с МО РФ, смогут остаться и продолжить службу на благо родины, однако оставшимся бойцам, собирающимся в Белоруссию, придется сдать оружие. [Прим. редакции — пока речь идет о танках и артиллерии, о личном оружии бойцов ничего не было сказано].
Оружие будут сдавать по описи, после чего Минобороны сможет передать его другим подразделениям. По словам Водолацкого, это является обычной практикой, чтобы избежать потери значимого вооружения.
Напомним, на минувшей неделе ЧВК «Вагнер» прибыли в Ростов в ходе так называемого «марша справедливости», заняли штаб ЮВО и центр города. Ростовчане отнеслись к происходящему спокойно, а вот власти напротив усилили меры безопасности и даже закрыли въезд в регион.