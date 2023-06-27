Сенатор Ирина Рукавишникова награждена орденом Дружбы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:22
Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле.
Как отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, Ирина Валерьевна делает очень много.
— Как для развития страны, так и для защиты прав наших граждан, а также для реализации инициатив, выдвинутых в нашем регионе, — пояснил Александр Ищенко.
Президентский указ гласит, сенатор удостоена высокой награды за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
В момент награждения Ирина Рукавишникова отметила, что эта награда стала свидетельством доверия не только коллег и депутатов от Ростовской области, но и всех жителей Дона, а значит, движение и работа происходят в верном законодательном направлении.
— Продолжаю также активно трудиться, решать наболевшие вопросы моих земляков-дончан, региональные инициативы превращать в федеральные законы. Мы — одна команда и вместе сможем решить самые сложные задачи! — заявила Ирина Рукавишникова.
В своей речи она также поблагодарила Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанную честь и доверие.