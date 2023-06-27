Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела по статье о призыве к вооруженному мятежу. Причиной является его решение прийти с военной техникой в Ростов-на-Дону. Он говорил, что ему нужен глава Минобороны Шойгу.