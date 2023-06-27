Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела по статье о призыве к вооруженному мятежу. Причиной является его решение прийти с военной техникой в Ростов-на-Дону. Он говорил, что ему нужен глава Минобороны Шойгу.
В результате переговоров все бойцы вернулись в свои полевые лагеря. Теперь ТАСС написало, что сейчас Шойгу присутствует на встрече Путина с останавливавшими мятеж военными
«Шойгу находится в Кремле. Здесь президент встретится с военными и правоохранителями, останавливавшими мятеж», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.