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Стало известно, чем занимается Шойгу после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 10:30
Фото: сайт Кремля
Стало известно, чем занимается Шойгу после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Глава Минобороны Сергей Шойгу находится в Кремле, где пройдет встреча, касающаяся вооруженного мятежа в России, в том числе Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела по статье о призыве к вооруженному мятежу. Причиной является его решение прийти с военной техникой в Ростов-на-Дону. Он говорил, что ему нужен глава Минобороны Шойгу.

Стало известно, где находится Сергей Шойгу после мятежа в Ростове-на-Дону
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В результате переговоров все бойцы вернулись в свои полевые лагеря. Теперь ТАСС написало, что сейчас Шойгу присутствует на встрече Путина с останавливавшими мятеж военными

«Шойгу находится в Кремле. Здесь президент встретится с военными и правоохранителями, останавливавшими мятеж», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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