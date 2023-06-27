Ситуацию удалось разрешить мирно и все бойцы вернулись в полевые лагеря. Издание РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны пишет, что сейчас идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ.