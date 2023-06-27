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Стало известно, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростова-на-Дону

27 июня 2023, 08:18
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростова-на-Дону
Тяжелую военную технику ЧВК «Вагнер» передадут в Вооруженные силы РФ после событий в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ввел военную технику в Ростов-на-Дону. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела о призывах к вооруженному мятежу.

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Ситуацию удалось разрешить мирно и все бойцы вернулись в полевые лагеря. Издание РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны пишет, что сейчас идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ.

Когда именно это произойдет, не раскрывается.

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