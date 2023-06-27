Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В поезде, который ехал из Новороссийска в Москву, женщина выпила чрезмерное количество алкоголя и стала вести себя вызывающе — ругаться матом и мешать другим пассажирам.
Пенсионерке сделали замечания, на которые она не реагировала, в результате чего пришлось вызвать полицию. Изначально женщина хотела попасть домой в Московскую область, но в итоге попала в дежурную часть в Ростовской области.
Ко всему прочему в отношении нарушительницы составили протоколы.
Ранее в Ростове не смог вылететь в Египет самолет из-за дебошира.