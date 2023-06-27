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Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область

27 июня 2023, 14:36
Фото: pxhere.com
Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область
В Ростовской области привлекли к ответственности 65-летнюю женщину, которая мешала пассажирам поезда, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В поезде, который ехал из Новороссийска в Москву, женщина выпила чрезмерное количество алкоголя и стала вести себя вызывающе — ругаться матом и мешать другим пассажирам.

Пенсионерке сделали замечания, на которые она не реагировала, в результате чего пришлось вызвать полицию. Изначально женщина хотела попасть домой в Московскую область, но в итоге попала в дежурную часть в Ростовской области.

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Ко всему прочему в отношении нарушительницы составили протоколы.

Ранее в Ростове не смог вылететь в Египет самолет из-за дебошира.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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