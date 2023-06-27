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В Госдуме чиновникам Ростовской области могут запретить выезд из страны в режим КТО

27 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Госдуме чиновникам Ростовской области могут запретить выезд из страны в режим КТО
В Госдуме чиновникам Ростовской области могут запретить выезд из страны во время действия режима контртеррористической операции (КТО), об этом сообщил портал РИА «Новости».

Во вторник, 27 июня, депутат Госдумы Султан Хамзаев внес предложение о введении запрет на выезд госслужащих за пределы страны во время действия режима КТО. По мнению депутата, запрет должен касаться чиновников всех рангов, которые проживают в регионах, где ввели КТО.

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«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — категорично заметил Хамзаев, добавив, что в настоящий момент по такой схеме работают только силовики, что позволяет им немедленно выйти на службу в случае ЧП.

Напомним, на минувших выходных в Ростове-на-Дону произошел военный мятеж, это заставило местные органы власти и силовые структуры задуматься об усилении мер безопасности в регионе.

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