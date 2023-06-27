Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Во вторник, 27 июня, депутат Госдумы Султан Хамзаев внес предложение о введении запрет на выезд госслужащих за пределы страны во время действия режима КТО. По мнению депутата, запрет должен касаться чиновников всех рангов, которые проживают в регионах, где ввели КТО.
«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — категорично заметил Хамзаев, добавив, что в настоящий момент по такой схеме работают только силовики, что позволяет им немедленно выйти на службу в случае ЧП.