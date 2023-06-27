«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — категорично заметил Хамзаев, добавив, что в настоящий момент по такой схеме работают только силовики, что позволяет им немедленно выйти на службу в случае ЧП.