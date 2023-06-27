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В России прекратили уголовное дело о вооруженном мятеже в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 08:37
Фото: rostovgazeta.ru
В России прекратили уголовное дело о вооруженном мятеже в Ростове-на-Дону
В России прекратили уголовное дело после мятежа в Ростове-на-Дону, в котором участвовал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщают СМИ.

Напомним, что Пригожин вместе с военной техникой и вооруженными людьми пришел в Ростов. Позже в ходе переговоров все бойцы вернулись в полевые лагеря.

Тогда по факту призыва к вооруженному мятежу возбудили уголовное дело. Теперь РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ написало, что это дело прекращено.

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«Участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления. вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — пишет издание.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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