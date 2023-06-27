Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Напомним, что Пригожин вместе с военной техникой и вооруженными людьми пришел в Ростов. Позже в ходе переговоров все бойцы вернулись в полевые лагеря.
Тогда по факту призыва к вооруженному мятежу возбудили уголовное дело. Теперь РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ написало, что это дело прекращено.
«Участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления. вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.