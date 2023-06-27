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В Ростове 1 июля проведут День молодежи, отмененный из-за военного мятежа «Вагнера»

27 июня 2023, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове 1 июля проведут День молодежи, отмененный из-за военного мятежа
В Ростове в парке «Левобережном» 1 июля пройдет День молодежи, отмененный из-за военного мятежа, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

1 июня в Ростове отпразднуют День молодежи, по случаю праздника в парке «Левобережном» организовали мастер-классы с выставками, танцевальными баттлами, интерактивными зонами с настольными играми, викторинами и розыгрышами призов.

Основные мероприятия в День молодежи пройдут в Ростове, Таганроге и в Шахтах
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Кроме того, на территории Ростова будут организованы тематические площадки, которые приступят к работе с 13.00 мск. С 17.00 мск гости праздника смогут стать зрителями выступлений творческих коллективов, а спустя два часа перед ростовчанами и гостями города выступит АСИЯ и DJ.

Ранее в Ростовской области из-за вооруженного мятежа в Ростове власти рекомендовали отменить массовые мероприятия.

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