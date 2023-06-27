Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
1 июня в Ростове отпразднуют День молодежи, по случаю праздника в парке «Левобережном» организовали мастер-классы с выставками, танцевальными баттлами, интерактивными зонами с настольными играми, викторинами и розыгрышами призов.
Кроме того, на территории Ростова будут организованы тематические площадки, которые приступят к работе с 13.00 мск. С 17.00 мск гости праздника смогут стать зрителями выступлений творческих коллективов, а спустя два часа перед ростовчанами и гостями города выступит АСИЯ и DJ.
Ранее в Ростовской области из-за вооруженного мятежа в Ростове власти рекомендовали отменить массовые мероприятия.