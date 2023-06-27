Кроме того, на территории Ростова будут организованы тематические площадки, которые приступят к работе с 13.00 мск. С 17.00 мск гости праздника смогут стать зрителями выступлений творческих коллективов, а спустя два часа перед ростовчанами и гостями города выступит АСИЯ и DJ.