В Ростове на домах появились призывы размещать беженцев из Крыма за деньги

Posted 27 июня 2023, 07:16
Published 27 июня 2023, 07:16
Modified 27 июня 2023, 07:18
Updated 27 июня 2023, 07:18
Канал пишет, что на подъездах появились листовки с информацией, что все желающие могут помочь с жильем беженцам из Крыма. Говорится, что ростовчанам якобы за это положена выплата.
Эта информация не соответствует действительности и никакой эвакуации с полуострова не проводится. Поэтому беженцев там нет.
«Не существует государственной программы, указанной в листовке. Стоит доверять проверенным источникам информации», — сказано в сообщении.
Ранее глава администрации Батайска Волошин назвал фейком сообщения об эвакуации горожан.