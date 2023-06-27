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Posted 27 июня 2023, 07:16

Published 27 июня 2023, 07:16

Modified 27 июня 2023, 07:18

Updated 27 июня 2023, 07:18

В Ростове на домах появились призывы размещать беженцев из Крыма за деньги

В Ростове на домах появились призывы размещать беженцев из Крыма за деньги

27 июня 2023, 07:16
Фото: 1mi. В Ростове на домах появились призывы размещать беженцев из Крыма за деньги
В Ростове-на-Дону неизвестные распространяют листовки с фейковой информацией о якобы необходимости помощи беженцам с Крыма, пишет Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

Канал пишет, что на подъездах появились листовки с информацией, что все желающие могут помочь с жильем беженцам из Крыма. Говорится, что ростовчанам якобы за это положена выплата.

Эта информация не соответствует действительности и никакой эвакуации с полуострова не проводится. Поэтому беженцев там нет.

Глава администрации Батайска Волошин назвал фейком сообщения об эвакуации горожан
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«Не существует государственной программы, указанной в листовке. Стоит доверять проверенным источникам информации», — сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Батайска Волошин назвал фейком сообщения об эвакуации горожан.

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