Однако ростовчане были достаточно заинтересованы в творчестве Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов», чтобы собрать огромную очередь перед КСК «Экспресс» на улице Закруткина. На фотографиях нашего корреспондента видно, что очередь перед входом в концертный комплекс растянулась минимум на сотню метров, а перед входом в здание собралось столпотворение из нескольких десятков дончан.