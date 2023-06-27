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В Ростове на концерт критикующей СВО Дианы Арбениной выстроилась огромная очередь

27 июня 2023, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на концерт критикующей СВО Дианы Арбениной выстроилась огромная очередь
В Ростове концерт Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» собрал огромную очередь у входа КСК «Экспресс» 27 июня, об этом сообщил собственный корреспондент RostovGazeta.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев в СМИ то и дело появлялись слухи об отмене или переносе концертов исполнительницы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные Снайперы». Против выступлений артистки, критикующей СВО, выступила и депутат Екатерина Стенякина, которая считает неэтичным разрешать концертную деятельность исполнительницы, поддерживающей чужую страну и критикующей собственную.

Фото: rostovgazeta.ru

Однако ростовчане были достаточно заинтересованы в творчестве Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов», чтобы собрать огромную очередь перед КСК «Экспресс» на улице Закруткина. На фотографиях нашего корреспондента видно, что очередь перед входом в концертный комплекс растянулась минимум на сотню метров, а перед входом в здание собралось столпотворение из нескольких десятков дончан.

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