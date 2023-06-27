Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Напомним, в течение последних нескольких месяцев в СМИ то и дело появлялись слухи об отмене или переносе концертов исполнительницы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные Снайперы». Против выступлений артистки, критикующей СВО, выступила и депутат Екатерина Стенякина, которая считает неэтичным разрешать концертную деятельность исполнительницы, поддерживающей чужую страну и критикующей собственную.
Однако ростовчане были достаточно заинтересованы в творчестве Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов», чтобы собрать огромную очередь перед КСК «Экспресс» на улице Закруткина. На фотографиях нашего корреспондента видно, что очередь перед входом в концертный комплекс растянулась минимум на сотню метров, а перед входом в здание собралось столпотворение из нескольких десятков дончан.