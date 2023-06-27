В Ростове отремонтировали 85% разрушенных ЧВК «Вагнер» дорог

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Напомним, что на выходных в город зашла военная техника и повредила часть дорог в центральной части донской столицы. Когда она покинула город, то специалисты оценили ущерб и приступили к ремонтным работам.
«На данный момент 85% разрушений дорожного полотна, пострадавшего от прохождения военной техники, ликвидировано. Привели в порядок дороги на улицах Большой Садовой, Пушкинской, проспектах Шолохова и Театральном», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Кроме того, отремонтировали проезжую часть в переулке Островский. Сейчас также восстанавливают поврежденные тротуары.
Пока еще не закончены работы на проспекте Буденновский из-за дождя. Как только просохнет поверхность мероприятия продолжатся.