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В Ростове отремонтировали 85% разрушенных ЧВК «Вагнер» дорог

27 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI
В Ростове отремонтировали 85% разрушенных ЧВК «Вагнер» дорог
В Ростове-на-Дону привели в порядок большую часть дорог, поврежденных военной техникой.

Напомним, что на выходных в город зашла военная техника и повредила часть дорог в центральной части донской столицы. Когда она покинула город, то специалисты оценили ущерб и приступили к ремонтным работам.

«На данный момент 85% разрушений дорожного полотна, пострадавшего от прохождения военной техники, ликвидировано. Привели в порядок дороги на улицах Большой Садовой, Пушкинской, проспектах Шолохова и Театральном», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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Кроме того, отремонтировали проезжую часть в переулке Островский. Сейчас также восстанавливают поврежденные тротуары.

Пока еще не закончены работы на проспекте Буденновский из-за дождя. Как только просохнет поверхность мероприятия продолжатся.

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