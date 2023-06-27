В Ростовской области 10 лет колонии получил виновник ДТП с двумя погибшими

Согласно материалам суда, Шаповалов ехал по трассе с двумя пассажирами в сторону Таганрога из Николаевки ночью и решил совершить обгон по встречной полосе. Там он по очереди столкнулся с двумя автомобилями, во втором из них находилось четыре пассажира.