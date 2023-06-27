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В Ростовской области 10 лет колонии получил виновник ДТП с двумя погибшими

27 июня 2023, 16:33
Фото: 1MI
В Ростовской области 10 лет колонии получил виновник ДТП с двумя погибшими
В Ростовской области вынесли приговор водителю, который устроил смертельное ДТП с участием трех автомобилей и скрылся с места аварии, подробности дела рассказала в объединенной пресс-службе судов региона.

Во вторник, 26 июня, Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор Константину Шаповалову, который нарушил правила движения и покинул место аварии, в которой погибли два и более лиц.

Согласно материалам суда, Шаповалов ехал по трассе с двумя пассажирами в сторону Таганрога из Николаевки ночью и решил совершить обгон по встречной полосе. Там он по очереди столкнулся с двумя автомобилями, во втором из них находилось четыре пассажира.

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В результате аварии два человека умерли, а еще один несовершеннолетний получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. После аварии Шаповалов оставил место ДТП и скрылся.

В итоге подозреваемого признали виновным и осудили его на 10 лет колонии, а также лишили права управления транспортом в течение трех лет. Потерпевшие требуют у Шаповалова возместить материальный и моральный ущерб.

Ранее в Таганроге разбился мотоциклист.

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