В Ростовской области 10 лет колонии получил виновник ДТП с двумя погибшими

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
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Во вторник, 26 июня, Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор Константину Шаповалову, который нарушил правила движения и покинул место аварии, в которой погибли два и более лиц.
Согласно материалам суда, Шаповалов ехал по трассе с двумя пассажирами в сторону Таганрога из Николаевки ночью и решил совершить обгон по встречной полосе. Там он по очереди столкнулся с двумя автомобилями, во втором из них находилось четыре пассажира.
В результате аварии два человека умерли, а еще один несовершеннолетний получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. После аварии Шаповалов оставил место ДТП и скрылся.
В итоге подозреваемого признали виновным и осудили его на 10 лет колонии, а также лишили права управления транспортом в течение трех лет. Потерпевшие требуют у Шаповалова возместить материальный и моральный ущерб.
Ранее в Таганроге разбился мотоциклист.