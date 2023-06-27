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В Ростовской области чиновникам и госслужащим поднимут их зарплаты с 1 октября

27 июня 2023, 07:04
Фото: 1mi
В Ростовской области проиндексируют должностные оклады государственных служащих и чиновников, говорится в принятом постановлении.

Доходы сотрудников изменятся в большую сторону с 1 октября 2023 года, индексация составит 5,5%. Это прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2023 года.

Средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%
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В прошлом году оклады повысили на 4%, хотя инфляция составила 12%. По информации Donnews, сейчас вырастут доходы также технического и обслуживающего персонала, работающего в госорганах региона.

Ранее появилась информация, что средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%.

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