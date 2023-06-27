Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Доходы сотрудников изменятся в большую сторону с 1 октября 2023 года, индексация составит 5,5%. Это прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2023 года.
В прошлом году оклады повысили на 4%, хотя инфляция составила 12%. По информации Donnews, сейчас вырастут доходы также технического и обслуживающего персонала, работающего в госорганах региона.
Ранее появилась информация, что средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%.