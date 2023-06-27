В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками

В Ростовской области на трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.