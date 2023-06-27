По предварительной версии, 49-летний водитель КамАЗ не соблюдал безопасную дистанцию с автомобилем «ГАЗ-3302», что ехал впереди него. Это привело к столкновению, из-за которого 44-летнего водителя ГАЗ отбросило на встречную полосу. Там ГАЗ столкнулся с грузовиком Volvo и «ГАЗ-24».