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В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками

27 июня 2023, 17:25
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками
В Ростовской области на трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Во вторник, 27 июня, в 08.50 мск на 232-м километре А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» произошла смертельная авария с участием четырех транспортных средств.

По предварительной версии, 49-летний водитель КамАЗ не соблюдал безопасную дистанцию с автомобилем «ГАЗ-3302», что ехал впереди него. Это привело к столкновению, из-за которого 44-летнего водителя ГАЗ отбросило на встречную полосу. Там ГАЗ столкнулся с грузовиком Volvo и «ГАЗ-24».

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В результате ДТП погиб водитель «ГАЗ-3302», который не смог дождаться приезда врачей из-за серьезных травм. Теперь полиция займется выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в Ростовской области 10 лет колонии присудили виновнику ДТП с двумя жертвами и пострадавшим ребенком.

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