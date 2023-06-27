Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Во вторник, 27 июня, в 08.50 мск на 232-м километре А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» произошла смертельная авария с участием четырех транспортных средств.
По предварительной версии, 49-летний водитель КамАЗ не соблюдал безопасную дистанцию с автомобилем «ГАЗ-3302», что ехал впереди него. Это привело к столкновению, из-за которого 44-летнего водителя ГАЗ отбросило на встречную полосу. Там ГАЗ столкнулся с грузовиком Volvo и «ГАЗ-24».
В результате ДТП погиб водитель «ГАЗ-3302», который не смог дождаться приезда врачей из-за серьезных травм. Теперь полиция займется выяснением обстоятельств аварии.
Ранее в Ростовской области 10 лет колонии присудили виновнику ДТП с двумя жертвами и пострадавшим ребенком.