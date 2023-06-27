Во время своего обращения относительно произошедшего в Ростове военного мятежа президент рассказал, что за минувший год ЧВК «Вагнер» получила 86,2 миллиарда рублей, поскольку компания полностью спонсируется государством. Деньги поступают из государственного бюджета и Минобороны РФ, кроме того, компания «Конкорд», выступающая в качестве владельца «Вагнера», за прошлый год заработала 80 миллиардов рублей.