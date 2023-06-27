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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

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В Ростовской области сажают в колонии чиновников и отправляют спутники в космос

27 июня 2023, 15:14
Фото: Midjourney
В Ростовской области сажают в колонии чиновников и отправляют спутники в космос
В космос отправился первый донской спутник, пока в Ростове рушились дома и отправляли в колонию экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, главные события дня в RostovGazeta.

Небо — не предел

На космодроме «Восточный» 27 июня состоялся запуск донского спутника ArcCube-01, в разработке которого участвовали донские школьники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в космос около 14.40 мск, чтобы доставить за пределы атмосферы 40 международных спутников.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

ArcCube-01 из Ростовской области является первым аппаратом донского производства, его планируют использовать для организации канала связи, позволяющего обмениваться защищенными сообщениями.

Разруха и спасатели

Во вторник, 27 июня, стало известно, что в центре Ростова частично обрушился дом на улице Станиславского, 103.

Фото: Яндекс. Карты

По данным УМЧС Ростовской области, в одном из санузлов ветхого здания обрушился потолок. К месту происшествия направили городских спасателей, никому из жителей дома не потребовалась помощь врачей.

По предварительной информации, дом получил статус аварийного в 2020 году.

Война как бизнес

Президент Владимир Путин объявил, что частная военная компания «Вагнер» за период с мая 2022 по май 2023 года заработала более 86 миллиардов рублей.

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Во время своего обращения относительно произошедшего в Ростове военного мятежа президент рассказал, что за минувший год ЧВК «Вагнер» получила 86,2 миллиарда рублей, поскольку компания полностью спонсируется государством. Деньги поступают из государственного бюджета и Минобороны РФ, кроме того, компания «Конкорд», выступающая в качестве владельца «Вагнера», за прошлый год заработала 80 миллиардов рублей.

Несмотря на это, в минувшую субботу в Ростове произошел военный бунт, в котором участвовали бойцы ЧВК «Вагнер».

Развязка

Главной новостью дня стало решение судебной коллегии по уголовным делам в Ростовском областном суде.

Согласно последнему определению, приговор экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера изменили, осудив мужчину на пять лет колонии и запретив ему занимать должность на госслужбе в течение трех лет.

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Причиной этого решения назвали многомиллионные хищения и злоупотребление полномочиями. Напомним, ранее Майер провел в СИЗО 3,5 года из-за аналогичных обвинений и был задержан силовиками по истечению срока наказания.

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