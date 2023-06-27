Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
На космодроме «Восточный» 27 июня состоялся запуск донского спутника ArcCube-01, в разработке которого участвовали донские школьники.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в космос около 14.40 мск, чтобы доставить за пределы атмосферы 40 международных спутников.
ArcCube-01 из Ростовской области является первым аппаратом донского производства, его планируют использовать для организации канала связи, позволяющего обмениваться защищенными сообщениями.
Во вторник, 27 июня, стало известно, что в центре Ростова частично обрушился дом на улице Станиславского, 103.
По данным УМЧС Ростовской области, в одном из санузлов ветхого здания обрушился потолок. К месту происшествия направили городских спасателей, никому из жителей дома не потребовалась помощь врачей.
По предварительной информации, дом получил статус аварийного в 2020 году.
Президент Владимир Путин объявил, что частная военная компания «Вагнер» за период с мая 2022 по май 2023 года заработала более 86 миллиардов рублей.
Во время своего обращения относительно произошедшего в Ростове военного мятежа президент рассказал, что за минувший год ЧВК «Вагнер» получила 86,2 миллиарда рублей, поскольку компания полностью спонсируется государством. Деньги поступают из государственного бюджета и Минобороны РФ, кроме того, компания «Конкорд», выступающая в качестве владельца «Вагнера», за прошлый год заработала 80 миллиардов рублей.
Несмотря на это, в минувшую субботу в Ростове произошел военный бунт, в котором участвовали бойцы ЧВК «Вагнер».
Главной новостью дня стало решение судебной коллегии по уголовным делам в Ростовском областном суде.
Согласно последнему определению, приговор экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера изменили, осудив мужчину на пять лет колонии и запретив ему занимать должность на госслужбе в течение трех лет.