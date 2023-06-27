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В Ростовской области спланируют гражданскую оборону на случай военных конфликтов

27 июня 2023, 07:04
Фото: 1mi
В Ростовской области будут разработаны планы мероприятий по гражданской обороне, говорится в постановлении правительства региона.

Руководители исполнительных органов региона до 1 сентября этого года должны согласовать планы обеспечения мероприятий по ГО. Каждый год до 25 января эти планы будут уточнять.

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Это постановление уже вступило в законную силу, его подписал губернатор Василий Голубев. Целью мероприятий является определение задач по обеспечению защиты людей от опасностей, которые возникают во время военных конфликтов.

Напомним, что на прошлых выходных в Ростове появилась военная техника ЧВК «Вагнер». Ее убрали только после проведенных переговоров.

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