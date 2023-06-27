Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Руководители исполнительных органов региона до 1 сентября этого года должны согласовать планы обеспечения мероприятий по ГО. Каждый год до 25 января эти планы будут уточнять.
Это постановление уже вступило в законную силу, его подписал губернатор Василий Голубев. Целью мероприятий является определение задач по обеспечению защиты людей от опасностей, которые возникают во время военных конфликтов.
Напомним, что на прошлых выходных в Ростове появилась военная техника ЧВК «Вагнер». Ее убрали только после проведенных переговоров.