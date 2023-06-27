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В Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву

27 июня 2023, 15:38
Фото: donland
В Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву
В Ростовской области жителей начали штрафовать за выжигание травы, об этом сообщили в правительстве региона.

Во вторник, 27 июня, власти Ростовской области напомнили населению, что пал сухой травы в летний период на дачных участках, полях и пустырях несет особую опасность из-за высокой вероятности возникновения неконтролируемого пожара.

Контроль за выжиганием травы осуществляют сотрудники донской административной инспекции, которые составляют протоколы на нарушителей. Так за сжигание сухой растительности дончанам грозит до 4,5 тысячи рублей штрафа, должностным лицам придется заплатить до 45 тысяч рублей, а вот юрлицам придется выплатить до 100 тысяч рублей.

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«С начала пожароопасного периода инспекцией уже возбуждено 44 административных дела по вопросам сжигания мусора и листвы», — сказано в сообщении. Большую часть случаев фиксировали в Волгодонске, а также на территориях Волгодонского, Зимовниковского, Красносулинского и Октябрьского районов.

Начальник инспекции Николай Копичка уточнил, что значительное число пожаров происходят из-за человеческого фактора, в том числе поджога сухостоя. О поджогах листвы и травы жителей просят сообщать по номеру 101 или 112.

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