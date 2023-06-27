Контроль за выжиганием травы осуществляют сотрудники донской административной инспекции, которые составляют протоколы на нарушителей. Так за сжигание сухой растительности дончанам грозит до 4,5 тысячи рублей штрафа, должностным лицам придется заплатить до 45 тысяч рублей, а вот юрлицам придется выплатить до 100 тысяч рублей.