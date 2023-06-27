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В зоне СВО под Луганском погиб 24-летний вертолетчик Бабаев из Таганрога

27 июня 2023, 05:29
Фото: 1MI
В зоне спецоперации погиб 24-летний Кирилл Бабаев, который был жителем Таганрога, сообщают СМИ.

По информации Donday, вертолетчик погиб во время выполнения боевой задачи. Издание уточнило, что был сбил вертолет в районе Луганска, в котором находился боец.

«Тело погибшего уже доставили на родину. Бабаев родился и вырос в Таганроге, он всю жизнь мечтал заниматься военным делом», — пишет издание.

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Оно уточнило, что после школы он поступил высшее военное авиационное училище летчиков, а во время СВО отправился в Донбасс. Официальной информации о его гибели не поступало, она уточняется.

Ранее в струях фонтана на левом берегу показали портреты ростовчан, погибших в спецоперации.

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