Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По информации Donday, вертолетчик погиб во время выполнения боевой задачи. Издание уточнило, что был сбил вертолет в районе Луганска, в котором находился боец.
«Тело погибшего уже доставили на родину. Бабаев родился и вырос в Таганроге, он всю жизнь мечтал заниматься военным делом», — пишет издание.
Оно уточнило, что после школы он поступил высшее военное авиационное училище летчиков, а во время СВО отправился в Донбасс. Официальной информации о его гибели не поступало, она уточняется.
Ранее в струях фонтана на левом берегу показали портреты ростовчан, погибших в спецоперации.