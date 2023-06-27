Второй этап ремонта дорожных ям стартует в июле в Подмосковье

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:02
Планируется выполнение работ в 28 городских округах, включая ремонт более 20 000 квадратных метров асфальта в Химках и Балашихе. Значительные объемы работ также запланированы для коммунальных служб Солнечногорска, Дмитровского, Электростали, Павловского Посада и Шатуры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Ямы второй волны обнаруживаются и отмечаются весной, поэтому в основном будут устраняться дефекты, возникшие в зимний период», — пояснила руководитель ведомства, Светлана Аипова.
Напомним, что в рамках первой волны ремонта было восстановлено более 353 000 квадратных метров дефектов асфальтового покрытия, обнаруженных осенью.