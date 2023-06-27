Второй этап ремонта дорожных ям стартует в июле в Подмосковье

В рамках второго этапа ремонта, на территории Подмосковья планируется восстановить почти 225 000 квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Подмосковья.