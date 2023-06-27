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Жителя Ростовской области убили прямо на улице из-за громкой музыки 26 июня

27 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области задержали за убийство мужчины на улице 26 июня
В Ростовской области задержали жителя Шахт, который на улице убил мужчину, сообщили в региональном УСКР.


Убийство произошло в понедельник, 26 июня, возле многоквартирного дома по улице Делегатской. Здесь 29-летний фигурант поссорился с 34-летним мужчиной и напал на него с ножом.

«Пострадавший скончался от полученного ранения, а подозреваемый скрылся на своей машине. Его разыскали и возбудили в отношении него уголовное дело», — сказано в сообщении.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что ссора произошла из-за громкой музыки.

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Сейчас решается вопрос об аресте и проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ранее пьяный житель Ростовской области заколол знакомого у себя дома.

#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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