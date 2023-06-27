Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Убийство произошло в понедельник, 26 июня, возле многоквартирного дома по улице Делегатской. Здесь 29-летний фигурант поссорился с 34-летним мужчиной и напал на него с ножом.
«Пострадавший скончался от полученного ранения, а подозреваемый скрылся на своей машине. Его разыскали и возбудили в отношении него уголовное дело», — сказано в сообщении.
В социальных сетях очевидцы сообщили, что ссора произошла из-за громкой музыки.
Сейчас решается вопрос об аресте и проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее пьяный житель Ростовской области заколол знакомого у себя дома.