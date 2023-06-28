Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Неизвестный мужчина в военной форме, представившийся бойцом «Вагнера», рассказал, зачем «Оркестр» прибыл в город. Выяснилось, что ночью 23 июня добровольцев подняли по тревоге и призвали идти на Ростов из-за сложной ситуации на фронте.
Боец заявил, что, когда стоял у штаба ЮВО, к нему якобы подошел представитель казачества и на телефоне показал выступление Путина. Тогда президент назвал выступления «Вагнера» военным мятежом. После просмотра обращения Путина казак предложил добровольцу уехать с ним на машине. Боец согласился и забрал с собой оружие, после чего отправился домой к новому знакомому.
Там он отсиживался несколько дней и следил за развитием событий. Сейчас доброволец принял решение сдать оружие и больше не возвращаться на фронт.
Мужчина на ролике, который опубликован в паблике «Ростов-Главный», читал текст с листа, его лицо было прикрыто. Является ли он на самом деле бойцом «Вагнера», неизвестно.
Официальных комментариев о его заявлении не поступало.
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