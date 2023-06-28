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Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня

28 июня 2023, 17:10
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Мужчина, представившийся бойцом "Вагнера", рассказал, зачем приехал в Ростов 24 июня
Мужчина, представившийся бойцом «Вагнера», рассказал, зачем приехал в Ростов 24 июня, видео с ним опубликовано в соцсетях.

Неизвестный мужчина в военной форме, представившийся бойцом «Вагнера», рассказал, зачем «Оркестр» прибыл в город. Выяснилось, что ночью 23 июня добровольцев подняли по тревоге и призвали идти на Ростов из-за сложной ситуации на фронте.

Боец заявил, что, когда стоял у штаба ЮВО, к нему якобы подошел представитель казачества и на телефоне показал выступление Путина. Тогда президент назвал выступления «Вагнера» военным мятежом. После просмотра обращения Путина казак предложил добровольцу уехать с ним на машине. Боец согласился и забрал с собой оружие, после чего отправился домой к новому знакомому.

Мужчина, представившийся бойцом "Вагнера", рассказал, зачем приехал в Ростов 24 июня
Видео: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Там он отсиживался несколько дней и следил за развитием событий. Сейчас доброволец принял решение сдать оружие и больше не возвращаться на фронт.

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Мужчина на ролике, который опубликован в паблике «Ростов-Главный», читал текст с листа, его лицо было прикрыто. Является ли он на самом деле бойцом «Вагнера», неизвестно.

Официальных комментариев о его заявлении не поступало.

Ранее RostovGazeta разобралась, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.

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