Боец заявил, что, когда стоял у штаба ЮВО, к нему якобы подошел представитель казачества и на телефоне показал выступление Путина. Тогда президент назвал выступления «Вагнера» военным мятежом. После просмотра обращения Путина казак предложил добровольцу уехать с ним на машине. Боец согласился и забрал с собой оружие, после чего отправился домой к новому знакомому.