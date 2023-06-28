Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:46
Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, дочь Евгения Пригожина Вероника родилась 19 марта 2005 года. О том, как прошло ее детство, где она училась, есть ли у нее образование, ничего не известно. Однако в интернете можно найти информацию о деятельности Вероники Пригожиной, в том числе о сферах бизнеса, к которым она так или иначе имеет отношение. К этим сферам имеет отношение и ее отец Евгений Пригожин.
На странице Вероники Пригожиной в соцсети «ВКонтакте» указано, что год ее рождения — 2004, однако на ресурсах, посвященных конному спорту, которым занимается девушка, ее год рождения отмечается как 2005.
По данным на конец 2022 года, Вероника Евгеньевна Пригожина оставалась единственной из семьи основателя ЧВК «Вагнер», в отношении которой со стороны Запада не были введены санкции. В санкционном западном списке числятся супруга Пригожина Любовь, его мать Виолетта, а также старшая дочь Полина.
В 2022 году в нескольких telegram-каналах появилась информация о том, что младшая дочь Пригожина стала собственником отеля Red Stars Hotel в Санкт-Петербурге. На тот момент Пригожина не была совершеннолетней. В частности, подчеркивалось, что девушка — учредитель ООО «Ред Старс». В свою очередь, отель перешел во владение дочери Пригожина от АО «Континенталь», о чем свидетельствует информация, опубликованная в системе СПАРК.
Отель, которым якобы владеет Вероника Пригожина, находится в центре Петербурга на набережной Мойки. Первые цифры ИНН Вероники Пригожиной, по данным СПАРК, идентичны цифрам в ИНН Евгения Пригожина. Можно предположить, что оба ИНН оформлены в петербургской налоговой инспекции на Васильевском острове. В этой же инспекции на Васильевском острове оформлены другие предприятия Пригожина.
В 2021 году в интернете публиковалась информация о том, что в собственности Евгения Пригожина появился отель, расположенный на Васильевском острове — River Palace. Однако позже в Сети появилось предположение о том, что роскошный отель перешел во владение Вероники Евгеньевны. Известно, что отель начал работать в том же самом здании, которое ранее занимала гостиница Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievskу. Сама гостиница была закрыта после смены владельца. В некоторых источниках указывалась площадь отеля River Palace — 16,4 тыс. квадратных метров, а его стоимость оценили в 1,9 млрд рублей. Здание было построено БСК — крупнейшим отечественным инвестиционно-строительным холдингом (Балтийская строительная компания), как отмечает один из источников в Сети.
В некоторых источниках можно найти информацию о том, что у Вероники Пригожиной, как и у каждого члена семьи основателя ЧВК «Вагнер», есть свой коттедж в престижном поселке «Северный Версаль» под Петербургом. То есть в ее собственности не только отель на набережной, но и другие активы.
В 2023 году в Сеть был «слит» так называемый «Дубайский дневник» — видеозаписи, в которых фигурирует младшая дочь Евгения Пригожина — Вероника Евгеньевна. По записям можно получить представление о том, как девушка проводила время в ОАЭ. Большой резонанс вызвали высказывания девушки, озвученные ей на видеозаписях «Дубайского дневника», в которых она рассуждала о смысле жизни и о так называемом «быдле».
Тот, кто разместил «Дубайский дневник» в Сети, отмечает, что видео сняты на телефон Вероники Пригожиной в то время, когда она находилась в эмирате Дубай. В кадр попадает и ее старший брат Павел Пригожин.