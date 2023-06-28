В 2021 году в интернете публиковалась информация о том, что в собственности Евгения Пригожина появился отель, расположенный на Васильевском острове — River Palace. Однако позже в Сети появилось предположение о том, что роскошный отель перешел во владение Вероники Евгеньевны. Известно, что отель начал работать в том же самом здании, которое ранее занимала гостиница Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievskу. Сама гостиница была закрыта после смены владельца. В некоторых источниках указывалась площадь отеля River Palace — 16,4 тыс. квадратных метров, а его стоимость оценили в 1,9 млрд рублей. Здание было построено БСК — крупнейшим отечественным инвестиционно-строительным холдингом (Балтийская строительная компания), как отмечает один из источников в Сети.