Пока нет никакой информации о переброске всех сил ЧВК «Вагнер» после июньского мятежа в Белоруссию. Вагнеровцам действительно предложили уйти в Белоруссию, но это не означает, что все бойцы согласятся на это. Тем более что, по словам самого Евгения Пригожина, подразделения после мятежа ушли в свои полевые лагеря, а не уехали в Белоруссию.