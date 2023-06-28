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Что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина

28 июня 2023, 08:45
Фото: rostovgazeta.ru
Что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина
Судьба ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина пока остается не до конца определенной. Что известно о развитии событий вокруг вагнеровцев и их лидера на данный момент — в нашем материале.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Конфликт между Минобороны (МО) и главой ЧВК «Вагнер» назревал давно. Некоторые эксперты полагают, что напряженные отношения у Евгения Пригожина и главы Минобороны Сергея Шойгу сложились еще в ходе событий в Сирии. Тогда глава ЧВК «Вагнер» критиковал руководство Минобороны за неправильную тактику ведения боевых действий. Шойгу, в свою очередь, был недоволен обеспечением продовольствия ВС РФ, которой занималась компания Евгения Пригожина.

Сложные взаимоотношения между МО и ЧВК «Вагнер» обострились в начале 2023 года. Евгений Пригожин начал обвинять руководство ВС РФ в создании «искусственного дефицита» боеприпасов. По словам главы ЧВК «Вагнер», из-за недостаточного обеспечения армии добровольцы несут большие потери на поле боя. В то же время в Минобороны отрицали проблемы с обеспечением армии, заявляя, что снабжение боеприпасами бойцов осуществляется «в кратчайшие сроки».

Весной 2023 года конфликт стал нарастать: Евгений Пригожин все больше критиковал руководство Минобороны, а на фоне этого росла популярность главы ЧВК «Вагнер» среди бойцов. В целях обеспечения контроля над действиями добровольческих отрядов, в том числе ЧВК «Вагнер», глава Министерства обороны Сергей Шойгу подписывает приказ об определении порядка деятельности добровольческих военных организаций. Согласно этому приказу, любые частные военные подразделения должны до 1 июля 2023 года заключить контракты с МО.

На фоне этого Евгений Пригожин выражает несогласие с приказом руководства российской армии, подчеркивая, что подразделения ЧВК «Вагнер» не собираются подписывать контракты с МО. Это и послужило отправной точкой к мятежу и событиям, развернувшимся 23 — 24 июня 2023 года.

Конфликт Пригожина и ШойгуКонфликт Пригожина и Шойгу
Конфликт Пригожина и Шойгу
Фото: kremlin.ru

Неудавшийся военный переворот: как разворачивались события 24 июня 2023 года

23 июня вечером Евгений Пригожин выступает с обвинениями в адрес МО. По словам лидера ЧВК «Вагнер», российская армия ударила ракетами по военному лагерю вагнеровцев. В свою очередь, МО моментально опубликовало опровержение, заявив, что данная информация является провокацией.

Несмотря на это, вагнеровцы объявили, что намерены «остановить зло, которое несет военное руководство страны». Евгений Пригожин объявляет «марш справедливости», и колонны вагнеровцев вечером 23 июня начинают двигаться в сторону Ростова-на-Дону. Главное требование ЧВК «Вагнер» и цель мятежа — отставка Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Дальше события вокруг мятежа разворачиваются следующим образом:

  • Вечером 23 июня план «Крепость» вводится в Ростове-на-Дону и ряде других пограничных городов, в Москве силовики и военные переведены в усиленный режим работы.
  • ФСБ России в тот же вечер, 23 июня, по факту призыва к вооруженному мятежу возбуждает уголовное дело против Евгения Пригожина.
  • К полуночи 23 июня появляется бронетехника правительственных войск в Ростове-на-Дону.
  • В полночь 24 июня видеообращения к Евгению Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер» записывают генералы ВС РФ Сергей Суровикин и Владимир Алексеев. Они призывают остановить мятеж и решить проблемы мирным путем. После полуночи 24 июня в эфире федеральных телеканалов появляется информация о мятеже. Губернаторы приграничных регионов на фоне мятежа усиливают меры безопасности.
  • К 5 утра 24 июня стали появляться видео с колоннами ЧВК «Вагнер» у штаба ЮВО. Позже появляется видеозапись переговоров Евгения Пригожина с замначальника генштаба Владимиром Алексеевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Они проходят около штаба ЮВО.
  • В ряде российских регионов к утру 24 июня вводят режим КТО. Российский президент Владимир Путин выступает с видеообращением, где называет мятеж «ударом в спину» и признает ситуацию в Ростове «сложной».
  • К 11 утра 24 июня появляется информация, что колонна вагнеровцев проехала Воронеж и продвигается к столице. Появляется видео пожара на воронежской нефтебазе. В Московской области перекрывают трассу М2 «Крым».
  • К 14.00 24 июня в Липецкой области экскаваторы перерывают дорогу, ведущую к столице. Ограничивается сообщение между Тулой и Москвой. Появляется информация о перестрелках и взрывах в Воронежской области. В столице и Московской области вводится запрет на массовые мероприятия.

Около 20.00 по московскому времени 24 июня появляется информация, что Евгений Пригожин согласился сделать ряд шагов «по деэскалации конфликта» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Позже эти данные подтверждает и сам глава ЧВК «Вагнер».

Неудавшийся военный переворот: как разворачивались события 24 июня 2023 годаНеудавшийся военный переворот: как разворачивались события 24 июня 2023 года
Неудавшийся военный переворот: как разворачивались события 24 июня 2023 года
Фото: rostovgazeta.ru

Переговоры Лукашенко с Пригожиным

Главным миротворцем в ситуации с военным мятежом Пригожина выступает белорусский президент Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, 24 июня утром состоялся телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным, в результате чего главы государств договорились о совместных действиях.

В течение всего дня 24 июня белорусский президент вел переговоры с Евгением Пригожиным. К вечеру Пригожину и Лукашенко удалось добиться договоренностей в отношении мятежа. По словам Лукашенко, Пригожину был предложен наиболее выгодный и приемлемый план разрешения ситуации с мятежом, гарантирующий безопасность всех солдат ЧВК «Вагнер». Чуть позже это подтверждает и сам Пригожин.

К вечеру двадцать четвертого июня Евгений Пригожин объявляет, что колонны вагнеровцев прекращают мятеж и уходят в полевые лагеря. При этом Пригожин подчеркивает, что Александр Лукашенко «протянул руку помощи» и предложил выход из ситуации.

Позже с комментариями о прекращении мятежа вагнеровцев выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявляет, что уголовное дело о мятеже в отношении основателя частной военной компании Пригожина будет закрыто, а сам руководитель вагнеровцев сможет беспрепятственно уйти в Беларусь. Гарантией этому пресс-секретарь главы государства называет «слово президента России».

Переговоры Лукашенко с ПригожинымПереговоры Лукашенко с Пригожиным
Переговоры Лукашенко с Пригожиным
Фото: president.gov.by

Что теперь будет с ЧВК «Вагнер» и Пригожиным

Вечером 26 июня президент РФ выступил с обращением, в котором предложил три варианта действий для вагнеровцев. Он заявил, что они могут вовсе уйти со службы либо продолжить служить России, подписав контракт с Минобороны РФ. Также президент подчеркнул, что данное им обещание будет исполнено, и те из бойцов, кто захочет уйти в Белоруссию, смогут это сделать беспрепятственно.

В то же время, пока остается непонятным, где на данный момент находится сам глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Рассматривается легализация ЧВК «Вагнер» в России со сменой руководства

Политологи называют несколько сценариев развития событий после мятежа Евгения Пригожина.

Одни говорят, что необходимо легализовать частную военную компанию и дать им возможность работать по закону. Другие предлагают вовсе запретить частные военные формирования после июньского мятежа, третьи считают, что бойцы должны в обязательном порядке подписать контракт с МО.

В рядах парламентариев по этому вопросу нет единства. Так, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что нет смысла запрещать частные военные формирования, включая ЧВК «Вагнер», и предлагает подготовить законопроект об их легализации. В свою очередь, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что монополия на вооруженные силы должна быть только у государства. Он считает, что после мятежа недопустимо легализовывать любые частные военные структуры.

Что теперь будет с ЧВК «Вагнер» и ПригожинымЧто теперь будет с ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Что теперь будет с ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Фото: rostovgazeta.ru

Как события 23 — 24 июня 2023 года повлияют на СВО

Мятеж Пригожина вызвал переполох среди стран Запада и на Украине. Некоторые иностранные издания даже высказывали предположения, что сам июньский мятеж специально инициирован властями РФ, чтобы перебросить войска в Белоруссию и впоследствии нанести удар с ее территории по Украине.

Однако эксперты полагают, что эти предположения абсолютно безосновательны.

ЧВК «Вагнер» уйдет в Беларусь?

Пока нет никакой информации о переброске всех сил ЧВК «Вагнер» после июньского мятежа в Белоруссию. Вагнеровцам действительно предложили уйти в Белоруссию, но это не означает, что все бойцы согласятся на это. Тем более что, по словам самого Евгения Пригожина, подразделения после мятежа ушли в свои полевые лагеря, а не уехали в Белоруссию.

Что касается самого Пригожина, то до сих пор остается до конца непонятным, на каких условиях он согласился прервать мятеж. Эксперты не исключают, что, возможно, белорусский президент предложит главе вагнеровцев работать на своей территории. Но в каком статусе будет Пригожин находится в Беларуси, пока неясно.

Однако ряд аналитиков ставят этот вариант развития событий под сомнение. Они считают, что Лукашенко не позволит существовать ЧВК «Вагнер» на территории своей страны в том статусе, какой она имела в России.

Украина боится, что мятеж — повод перевести «Вагнер» в Белоруссию

Никаких предпосылок для переброски ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии в июне с целью удара по Киеву нет. Тем более что в самой Белоруссии деятельность частных военных компаний запрещена.

Пригожинский мятеж вызвал панику со стороны властей Польши и Литвы. Главы государств заявили о необходимости срочных мер по усилению безопасности границы. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что со стороны Беларуси не существует никакой реальной угрозы для соседних государств.

Может ли ЧВК «Вагнер» атаковать Киев с территории Белоруссии?

В британских СМИ появились предположения, что после июньского мятежа вслед за Евгением Пригожиным в Белоруссию будут переброшены подразделения ЧВК «Вагнер», чтобы ударить по Украине с северного направления. При этом основной целью удара, по мнению британских военных, будет Киев.

Эксперты считают такую версию абсурдной, так как Киев в ответ может нанести серьезный удар по Белоруссии — под удары может попасть большая часть территории страны.

В целом на Западе считают историю с июньским мятежом Пригожина неисчерпанной и ждут дальнейшего развития событий.

Как события 23 — 24 июня 2023 года повлияют на СВОКак события 23 — 24 июня 2023 года повлияют на СВО
Как события 23 — 24 июня 2023 года повлияют на СВО
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Евгений Пригожин
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