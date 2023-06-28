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Депутат Федяев заявил, что станет самовыдвиженцем на выборах в Ростовской области

28 июня 2023, 16:31
Фото: 1MI
Депутат Федяев заявил, что станет самовыдвиженцем на выборах в Ростовской области
Как рассказал депутат Евгений Федяев, он собирается стать самовыдвиженцем. Ранее ему отказали в выдвижении в донской региональный парламент.

Евгений Федяев отметил, что не планирует оставлять общественную деятельность.
«Я буду собирать подписи, но очень затруднительно будет зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. И второй вариант — примкнуть к другой партии», — рассказал депутат.

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Он также пообещал опубликовать «ряд интересных фактов» о работе чиновников, а также о новых кандидатах партии.

«Потому что я дал недвусмысленный намек, что я готов выступить с определёнными заявлениями», — пояснил собеседник RostovGazeta.

Ранее RostovGazeta писала о том, что членом ЛДПР стал Герой России из Ростовской области Александр Дзюба.

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