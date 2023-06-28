Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Евгений Федяев отметил, что не планирует оставлять общественную деятельность.
«Я буду собирать подписи, но очень затруднительно будет зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. И второй вариант — примкнуть к другой партии», — рассказал депутат.
Он также пообещал опубликовать «ряд интересных фактов» о работе чиновников, а также о новых кандидатах партии.
«Потому что я дал недвусмысленный намек, что я готов выступить с определёнными заявлениями», — пояснил собеседник RostovGazeta.
Ранее RostovGazeta писала о том, что членом ЛДПР стал Герой России из Ростовской области Александр Дзюба.