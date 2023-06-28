Евгений Федяев отметил, что не планирует оставлять общественную деятельность.

«Я буду собирать подписи, но очень затруднительно будет зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. И второй вариант — примкнуть к другой партии», — рассказал депутат.