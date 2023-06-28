Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В правительстве региона сообщили, что в текущем году доходы в областной бюджет увеличатся на 5,5 миллиарда рублей. Расходы же вырастут более чем на 13 миллиардов рублей.
Власти добавили, что из средств, которые регион получается от федеральных властей, 3,9 миллиарда рублей пойдут на поддержку беженцев, работу пунктов временного размещения и оказание медицинской помощи военным. Еще 1,3 миллиарда рублей из федеральных поступлений пойдут на жилищное строительство.
На лекарственное обеспечение жителей Ростовской области в этом году дополнительно потратят 489 миллионов рублей, из них 156 миллионов рублей пойдут на покупку противоопухолевых препаратов для пациентов с онкологией.
Ранее сообщалось, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 миллиарда рублей.