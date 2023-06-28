Дончанка присвоила более миллиона рублей, притворившись инвалидом

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Гуковский городской суд вынес приговор по делу сотрудницы местного подразделения органа исполнительной власти, которая незаконно получала социальные выплаты из ПФР.
Оперативникам удалось установить, что подозреваемая Альбина Посканная использовала поддельную справку об инвалидности, которую женщина получила в бюро Бюро медико-социальной экспертизы №30. Документ позволил женщине оформить пенсию по инвалидности, благодаря чему дончанка присвоила около 1,1 миллиона рублей.
В настоящий момент суд признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат и осудил на три года лишения свободы условно. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее за аналогичное правонарушение замглаву администрации Каменска-Шахтинского Сергея Сухарева приговорили к двум годам лишения свободы условно.